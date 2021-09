13.000 Fr. aus Auto gestohlen - «Mir fehlen die Worte, was für eine traurige Gesellschaft»

Der Blauring Näfels GL betrieb am Wochenende wie jedes Jahr, gemeinsam mit der Pfadi Rauti, ein Festzelt für die örtliche «Freulerchilbi». Viel Herzblut und ehrenamtliche Arbeit steckten die Vereine in die Vorbereitung für einen grossen Spaghetti-Plausch und weitere Angebote am Chilbi-Wochenende. «Für Freitag organisierten wir noch eine Rocknight mit Konzerten verschiedener Bands», sagt Rahel Lampe (24), Schaarleiterin der Blauring Näfels.

Wem ist die Tasche mit Wassermelonensujet aufgefallen?

Die knapp 13’000 Franken aus der Kasse, wurden aber am Sonntagabend zwischen 17 und 18 Uhr gestohlen. Das Geld befand sich in einer Tragtasche mit Wassermelonensujet in einem VW-Bus in einer ruhigen Seitenstrasse. «Wahrscheinlich hat jemand beobachtet, wie wir das Geld da deponiert haben. Denn nur wenige haben gewusst, dass sich das Geld im Auto befindet», sagt Lampe. Das Auto war abgeschlossen: «Es gab keine Spuren, nur das Fenster war ein Stück weit geöffnet», sagt die 24-Jährige.