Man nimmt an, dass die Täter gezielt am Werk waren.

In allen vier Fällen seien die Diebe ähnlich vorgegangen. «Die unbekannte Täterschaft entfernte jeweils den GPS-Empfänger vom Dach des Traktors und stahl teilweise auch Zubehör wie Modem und Bildschirme aus den Kabinen», heisst vonseiten der Polizei. «Die Täter waren gezielt am Werk», sagt Meili zu 20 Minuten. Die erbeuteten Geräte haben einen Wert von insgesamt mehreren Zehntausend Franken. Da die Ermittlungen noch laufen, möchte man noch keine Angaben zum Tathergang machen.

Mit einer Mitteilung an den Verband Thurgauer Landwirtschaft will man Bauern, die solche hochtechnologisierte Maschinen verwenden, auf die Diebstahlgefahr hinweisen. «Es geht uns darum, die Betroffenen zu sensibilisieren», erklärt Meili. So sollte man verdächtige Personen melden und die Traktoren über Nacht einschliessen.

GPS-Geräte erleichtern den Ackerbau

Solche GPS-Empfänger sind entweder bereits fest eingebaut oder können am Traktor zusätzlich montiert werden. Dass es Bauernhasser waren, kann sich Bernet nicht vorstellen. «Es gibt viele andere Wege, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu sabotieren», meint Bernet. Vielmehr stecke eine kriminelle Organisation hinter den Diebstählen, die es spezifisch auf die GPS-Geräte abgesehen habe. Es sei allerdings sehr unwahrscheinlich, dass die Geräte als Occasion in der Schweiz wieder verkauft werden. «Alle Schweizer GPS-Geräte sind zertifiziert und benötigen eine Lizenz. Diese in der Schweiz wieder zu verwenden, wäre nicht von Vorteil», sagt Bernet. Er glaubt, die gestohlenen Geräte befinden sich längst nicht mehr in der Schweiz.