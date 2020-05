Aktualisiert 06.05.2020 06:18

Corona-Fragebogen

«Ich versuche, keine Angst zu haben»

Heute mit Lia Wälti (27), Mittelfeldspielerin bei Arsenal WFC in der Women’s Super League und Captain der Schweizer Nationalmannschaft.

von Eva Tedesco

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Ehrlich gesagt: nicht sehr. Ich denke, die ersten Wochen waren für alle gewöhnungsbedürftig, so auch für mich. Ich habe in dieser Zeit sehr viele News gelesen und gehört und habe mir auch Sorgen gemacht. Inzwischen haben ich aber meinen Weg, mit der Situation umzugehen, gefunden. Ich halte mich an die Regeln und versuche, nicht zu viele Nachrichten zu lesen, keine Angst zu haben und mein Leben zu geniessen, ohne nachlässig zu werden.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Weil wir nicht auf das Trainingsgelände und nur individuell trainieren dürfen, hat das natürlich einen grossen Einfluss. Ich bin vielmehr zu Hause als üblich und habe mehr Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen. Man spart sicher auch ein wenig Geld, weil man nicht auswärts essen oder ins Kino geht und nach London fährt. Der grösste Einfluss ist, dass ich nicht im Mannschaftstraining und auf dem Trainingsgelände bin.

Halten Sie sich strikt an die Verordnungen der Behörden?

Ich halte mich strikt an die Vorgaben und Empfehlungen der Behörden. Zu Beginn des Lockdown habe ich noch allein gewohnt und habe vielleicht ab und an Leute getroffen, die ich nicht treffen hätte sollen. Das habe ich damals vielleicht etwas zu locker genommen, aber inzwischen ist eine Mitspielerin bei mir eingezogen und wir können die Zeit besser überbrücken. Seither halten wir uns wirklich an die Regeln. Ich will mich nicht anstecken und auch nicht für andere ein Risiko darstellen. Das ist wirklich wichtig, sonst werden wir das Virus nicht los und es verbreitet sich immer weiter.

Wie trainieren Sie derzeit?

Ich trainiere für mich und mit meiner Mitbewohnerin. Das war auch ein Mitgrund, warum sie bei mir eingezogen ist. Es ist einfacher, zu zweit zu trainieren, und man kann sich hin und wieder im Garten oder auf einem Platz im Park den Ball zuschieben. Ich habe in der Endphase meiner Reha einen Trainingsplan erhalten, den ich einhalte. Trotzdem ist es so, dass man das Programm selber ein wenig steuern darf, weil wir uns alle der schwierige Situation bewusst sind und wissen, dass man nicht die ganze Zeit motiviert bleiben kann. Ich bin viermal in der Woche auf einem Platz in einem Park. Die anderen Tage mache ich mein Training zu Hause, wo ich Velo, Gewichte und andere Fitnessgeräte habe.

Für welche Tätigkeiten gehen Sie aus dem Haus?

Für Einkäufe, Spaziergänge und um Sport zu machen.

Wie verbringen Sie in diesen Tagen Ihre Freizeit?

Es ist lustig, denn irgendwie hat man das Gefühl, immer Freizeit zu haben. Am Morgen trainiere ich meistens von 8 bis 13 Uhr. Nicht durchgehend, aber solange bis ich mit dem Programm durch bin. Am Nachmittag kommt es auf das Wetter darauf an. Die ersten drei, vier Wochen hatten wir das Glück, dass es sehr schön war und ich einen Garten habe. Ich spiele gerne Spiele und telefoniere ein wenig mehr mit meinen Freunden in der Schweiz. Ich lese viel, lerne Spanisch und Jonglieren. Ich muss sagen, es gibt viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, und bis jetzt war mir wirklich noch nie langweilig.

Welche Corona-Challenge haben Sie bereits ausprobiert?

Ich habe bei einigen Insta-Challenges mitgemacht und auch gespendet. Ich werde gerne gefordert und es muss mit Sport zu tun haben. So habe ich bei der Liegestütz-Challenge, der Tennisball- und Jonglier-Challenge mitgemacht. Sonst haben wir im privaten Rahmen einige Challenges organisiert, die auch recht witzig waren.

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Mir fehlt eigentlich die Alltagsroutine. So Termine, die einen durch den Alltag führen, und die Abwechslung. Es ist nicht einmal das Essen in einem Restaurant oder ein Ausflug nach London, sondern die Freiheit, ausgehen zu können, wann man will, mit wem und wohin man will. Die Einschränkung, Menschen zu treffen, führt auch dazu, dass man Freunde und Familie vermisst. Auch, dass ich nicht in die Schweiz nach Hause fliegen kann. Als Sportler ist man es nicht gewohnt, so lang an einem Ort zu sein. Jetzt bin ich mittlerweile seit sechs Wochen an einem Ort; irgendwie fehlt mir der Ortswechsel, aber irgendwie geniesse ich es auch für einmal.

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Nein, wir bekommen immer noch unser Gehalt, und zudem habe ich einiges Geld gespart, so dass ich zum Glück nicht gleich eine Krise schieben muss. Aber ich weiss, dass es viel Menschen gibt, die Existenzängste haben, und darum bin ich glücklich, dass wir im Club Unterstützung haben.

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Ich bin allgemein ein positiver Mensch und ich weiss, dass wir das Virus bekämpfen können. Ich schöpfe daraus Zuversicht, dass es viele Sachen gibt, auf die ich mich freuen kann: Fussball spielen, Familie und Freunde zu sehen. Daraus, dass irgendwann der Moment kommt, an dem ich all das wieder machen kann.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alle Verbote aufgehoben werden?

Wie gesagt: dass ich meine Mannschaftskollegen wiedersehen kann, Routine im Alltag zu haben und die Freiheit zu haben, selber entscheiden zu können, was und mit wem man was machen will und auch mit wie vielen Leuten in einer Gruppe ich zusammen sein will – ohne Einschränkung bezüglich der Zahl der Personen. Ich freue mich auch darauf, wieder nach Hause fliegen zu können und meine Familie zu besuchen. Darauf freue ich mich sogar sehr.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?