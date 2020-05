Corona-Fragebogen

«Mir fehlt die Nähe, die Menschlichkeit»

Heute mit dem Boxer Arnold «The Cobra» Gjergjaj. Der 35-Jährige gewann 33 seiner 36 Kämpfe und wurde Schwergewichts-Europameister.

Wie sehr macht Ihnen das Coronavirus Angst?

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Halten Sie sich strikt an die Verordnungen und Empfehlungen der Behörden?

Wie trainieren Sie derzeit?

Ich trainiere aktuell eigentlich nicht. Ich mache zu Hause einige Kraftübungen und gehe mit meiner Familie in den Wald spazieren. Mehr kann ich nicht machen, da ich mich vor sechs Wochen einer kleinen Operation unterziehen musste.

Für welche Tätigkeiten gehen Sie noch aus dem Haus?

Wie verbringen Sie in diesen Tagen Ihre Freizeit?

Welche Corona-Challenge haben Sie bereits ausprobiert?

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Ich musste ja mein Gym schliessen und bin mit dem Vermieter so verblieben, dass ich aktuell die Miete nicht zahle, sie aber später nachzahlen werde. Finanziell wird es uns alle irgendwann betreffen. Wir hoffen, dass die Krise dank der Isolation bald überstanden ist.

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Alles hat ein Ende. Ich war als Junge in Kosovo im Krieg, das waren schreckliche Momente. Aber da hatten wir den Zusammenhalt der Familie, da gab es kein Social Distancing. Jetzt ist es wieder eine andere Situation.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Verbote aufgehoben werden?

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?

Haltet euch an die Vorschriften wie bisher, macht nur das, was nötig ist, und ich hoffe, dass wir in zwei oder drei Wochen zur Normalität zurückkehren können.