Im Bannwald in Olten kam es am Sonntag kurz nach 13 Uhr zu einem tätlichen Angriff.

Im Bannwald in Olten wurde ein Mädchen am Sonntagnachmittag Opfer eines sexuellen Übergriffs. Gemäss einem Anwohner handelt es sich dabei um eine 14-Jährige. Der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Schweizer, konnte am Sonntagabend an seinem Wohndomizil durch die Polizei angehalten und vorläufig festgenommen werden.