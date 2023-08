Tierpark Biel hat drei Zürcher Wölfe erhalten

Am Montag sind im Tierpark Biel drei Wölfe eingezogen.

Die Tiere haben den Transport gut überstanden – was den Tierparkleiter sehr freut.

Am Montag sind im Tierpark Biel drei Wölfe aus dem Zoo Zürich eingezogen. «Die Tiere haben den Transport gut überstanden und gewöhnen sich nun an ihren neuen Lebensraum», schreibt der Tierpark in einer Medienmitteilung.