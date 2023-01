Adelboden-Triumph: «Mir gefällt er» – Mundart-Band widmet Odermatt einen neuen Song

«Go Odi Go» – diese Zeile stammt aus einem neuen Song der Schweizer Mundartband Volxrox über Skistar Marco Odermatt. In den kommenden Tagen wird der Song auf den Streaming-Plattformen veröffentlicht. Die Zuschauer in Adelboden bekamen aber beim Triumph von Odermatt schon am Samstag einen ersten Einblick in die Komposition.