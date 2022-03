Ukrainischer Schüler in der Schweiz – «Mir gefallen die Berge – aber ich will so schnell wie möglich nach Hause»

Obwohl es ihm in der Schweiz gefällt, will Nikita so schnell wie möglich zurück nach Hause.

Der junge Ukrainer spricht nicht viel. Nikita, der noch vor einem Monat in der ukrainischen Stadt Odessa lebte und vor zwei Wochen vor dem Krieg in die Schweiz geflüchtet ist, wirkt nachdenklich. Seine Mutter und er leben nun bei seiner Tante in Horgen im Kanton Zürich. Den Vater mussten sie in der Ukraine zurücklassen.

Seit dieser Woche geht Nikita – wie bereits rund 100 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine – in der Stadt Zürich in die Schule. Er sagt: «Die anderen Jugendlichen waren sehr freundlich zu mir.» Auch gefielen ihm die Schweizer Berge. Aber: «Es ist mir hier alles ein bisschen zu langsam. Ich will so schnell wie möglich nach Hause zurück in meine alte Schule und zu meinen Freunden.»