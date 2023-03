Prinz Daniel von Schweden spricht über die Nierentransplantation

Weiter möchte er die Bevölkerung zum Thema sensibilisieren. «Meine einfache Philosophie ist, dass, wenn man dazu bereit ist, ein Organ für sich oder seine Kinder anzunehmen, die Entscheidung einfach ist, sich anzumelden», so der Prinz.

In einem seiner seltenen Interviews spricht der 49-Jährige über seine eigene Nierentransplantation und berichtet, wie schlecht es ihm zwischenzeitlich ging.

Am Weltnierentag zeigt sich Prinz Daniel von Schweden ungewohnt persönlich.

Prinz Daniel von Schweden durfte sich vor kurzem einer echten Herzensangelegenheit widmen. So traf er am Weltnierentag, der am 9. März stattfand, Forscherinnen und Forscher im Stockholmer Schloss und tauschte sich mit ihnen über Medizin aus. Dabei erzählte der 49-Jährige auch über seine eigenen Erfahrungen. Dem Ehemann von Kronprinzessin Victoria (45) wurde vor 14 Jahren selbst eine Niere transplantiert.