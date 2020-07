vor 26min

Crimer im Unboxed-Interview

«Mir ist auf der Bühne mal die Hose gerissen»

Der St. Galler Synthpop-Fürst Crimer meldet sich mit der Hitsingle «Eyes Off Me» zurück und stellt sich den mehr oder weniger deepen Fragen aus der 20-Minuten-Unboxed-Reihe.

von Schimun Krausz

Hey Crimer, was nervt dich an dir am meisten? G. Brönimann/S. Krausz

No shit: Als Crimers «Eyes Off Me» auf unserem Spotify-Release-Radar erschien und wir nicht gerade auf den Handyscreen blickten, waren wir uns absolut sicher, dass das eine neue Single von The Weeknd ist. Der süffige, von den 80s gefärbte Track entstammt aber tatsächlich Kopf und Rachen des St. Galler Synthpop-Grossmeisters und beweist einmal mehr das Weltformat des 30-Jährigen.

Das durchgestylte Musikvideo zum Track (gleich hier oben, gibs dir!) kratzt nach einer Woche schon an der 50’000-Views-Marke, verzeichnet auf Spotify schon über 25’000 Plays, ist auf knapp 70 Playlists vertreten, die insgesamt mehr als 380’000 Follower haben.

Und in den aktuellen Schweizer Airplay-Charts belegt der gnadenlose Ohrwurm bereits Platz 57 – wenn du also das Autoradio deines Ferrari Testarossa anwirfst, stehen die Chancen ziemlich gut, dass sehr bald «Eyes Off Me» aus den Boxen donnert.

Erst vergangenes Wochenende hat Crimer seinen Abend am Kulturfestival St. Gallen komplett ausverkauft und stellt sich nun den fast schon psychoanalytischen Fragen der 20-Minuten-Unboxed-Interview-Reihe – und zwar oben im Video!

Was du im Video nicht siehst

Weil das Video nicht zu lange werden sollte, haben wir ein paar Fragen und Antworten rausgeschnitten. Einige davon sind aber zu gut, um sie dir vorzuenthalten – darum gibts diese hier eben in Textform:

Crimer, was bereust du?

Dass ich seit jeher ein sehr resistenter Lerner bin. Meine Gitarren-Skills waren von Anfang an ultraschlecht und haben sich darum nie verbessert. Schon schade. Aber dass ich nicht Gitarre spielen kann, ist dafür ein wenig zu meinem Markenzeichen geworden.

Was ist das letzte Illegale, das du getan hast?

Wahrscheinlich irgendwo nicht die Hände zu desinfizieren.

Was ist das Bescheuerteste, das dir jemals auf der Bühne passiert ist?