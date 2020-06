Corona-Fragebogen

«Mir ist bewusster geworden, in was für einem wunderbaren Land ich lebe»

Heute mit Damian von Euw (21), Zweiter im griechisch-römischen Schwingen an der Militär-WM 2018 in Moskau.

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Wie sah während der verschiedenen Coronavirus-Phasen im März, April und Mai Ihr Training aus?

Im März befand ich mich mit der Nationalmannschaft in Ungarn in der Vorbereitung auf das europäische Olympia-Qualiturnier in Budapest. Halb Europa befand sich dort in der Vorbereitung. Plötzlich wurde alles abgesagt und wir wurden nach Hause geschickt. Danach trainierte ich in der Schweiz sehr intensiv und umfangreich weiter bis zu meiner Operation am Oberschenkel Anfang April. Seither bin ich in der Reha und im Kraftaufbau. Ich hatte die Möglichkeit, in einem privaten Kraftraum eines Freundes mehrmals wöchentlich zu trainieren, inzwischen trainiere ich wieder in meinem Stammfitness.