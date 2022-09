Robbie Williams : «Mir ist egal, ob meine Kinder gebildet sind oder nicht»

In einem neuen Interview lässt Robbie Williams in seinen Erziehungsalltag blicken.

Angst vor Armut

«Ich bin streng, wenn es um Höflichkeit geht: Menschen in die Augen zu sehen, Hände zu schütteln, Bitte und Danke zu sagen», sagte Williams, der selbst in einfachen Verhältnissen aufwuchs. So sei er in einem Haushalt gross geworden, in dem es wichtig gewesen sei, auf die Stromkosten zu achten.