A. wurde am Dienstagnachmittag in Frankreich von der Polizei gefunden.

Die Schweiz atmete erleichtert auf, als am D ienstagnachmittag bekannt wurde, dass der vermisste A. wohlbehalten gefunden wurde. Be sonders gross war die Erleichterung in der Polygon-Schule in Bern, wo der 12-Jährige in die Schule geht. Dort hatten sich Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrkräfte grosse Sorgen um den Verbleib von A. gemacht. «Mir ist nicht nur ein Stein, sondern eine ganze Lawine vom Herzen gefallen», sagt Schulleiterin Ann Maillart auf Anfrage von 20 Minuten.