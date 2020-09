St. Gallen«Mir ist so unwohl, dass ich dort nicht mehr schwimme»

Mit ihrem Mann und ihrem Sohn verbrachte eine 32-Jährige Ende Juli den Nachmittag bei den Drei Weieren in St. Gallen. Als sich die Frau im Mannenweiher abkühlte, spürte sie plötzlich etwas an ihrem Fuss. «Dann ging ich aus dem Wasser und bemerkte, dass ich blutete», erzählte die St. Gallerin im Juli. Beim Begutachten der Verletzung sei sie schon davon ausgegangen, dass sie von einem Fisch gebissen worden sei.

Kontroverse Diskussion um Raubfischbestand im Badeweiher

Seit rund einer Woche sind die Drei Weieren für Schwimmer gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten, die den gesamten Winter über andauern. Im Zuge dessen müssen der Knabenweiher vollständig und der Mannenweiher teilentleert werden. Auf dem St. Galler Stadtmelder werden nun Stimmen laut, die fordern, dass der bissige Hecht im Rahmen der Sanierungsarbeiten umgesiedelt wird. «Mir ist seit der Geschichte mit dem Biss so unwohl, dass ich nicht mehr durch den Mannenweiher schwimmen mag, obwohl ich seit Jahren Freude am Schwimmen in St. Georgen habe», schreibt eine St. Gallerin im Stadtmelder. Auch die 32-Jährige, der in den Fuss gebissen wurde, wollte danach nicht mehr im Mannenweiher baden.