Brand in Münchenbuchsee: Riegelhaus zerstört

In Münchenbuchsee brannte in der Nacht auf Donnerstag ein Haus. Das Video zeigt das Ausmass des Brandes.

Wie mehrere News-Scouts berichten, kam es in der Nacht auf Donnerstag in Münchenbuchsee zu einem Hausbrand. Die Kantonspolizei Bern bestätigt das Ereignis. «Als ich die Augen öffnete, sah ich draussen überall Funken herumfliegen», sagt Anwohnerin Yasmin Balmer (47) zu 20 Minuten. Sie erwachte wegen der starken Rauchentwicklung in der Nacht. «Ich hatte Angst, dass der Dachstock unseres Wohnblocks in Brand geraten sein könnte», sagt die 47-Jährige.