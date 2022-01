«Mir kamen Tränen»: Sarah Atcho spricht über ihre Herzbeutelentzündung

1 / 4 Am Montagabend schockierte Sarah Atcho viele Fans. imago images/Beautiful Sports Sie schrieb, dass sie an einer Herzbeutelentzündung leide. freshfocus Die Reaktionen auf diese Nachricht waren riesig, wie sie gegenüber 20 Minuten erzählt. imago images / Geisser

Darum gehts Die Schweizer Sprinterin Sarah Atcho leidet an einer Herzbeutelentzündung.

Das verriet sie am Montagabend auf Instagram.

Seither erhielt sie unzählige Nachrichten.

20 Minuten erzählt sie, was sie nach der Diagnose des Arztes dachte.

Auf Instagram zeigt sich die Schweizer Sprinterin Sarah Atcho als absolute Frohnatur. Sie macht Stories mit Insta-Filtern, die ihr einen Fake-Schnauz machen, sie lacht viel und macht Spässe mit ihren Schweizer Sprintkolleginnen wie etwa Salomé Kora. Doch auch wenn es gegen Aussen nicht so scheint, die letzten Wochen und besonders die letzten Tage waren für die 26-Jährige schwer – sehr schwer. Gegenüber 20 Minuten erzählt sie nun: «Ich hätte nicht gedacht, dass das Interesse so gross sein würde.»

Wovon sie redet? Nun – am Montagabend verkündete Atcho, dass sie an einer Perikarditis leide, einer Herzbeutelentzündung. Fünf Tage nachdem sie die dritte Impfdosis gegen Covid-19 erhalten hatte, habe sie erste Schmerzen in der Brust gespürt, so die 26-Jährige. Auf Instagram stellte sie einen Zusammenhang mit der Boosterimpfung her. Die Reaktionen daraufhin: riesig!

Sämtliche Medien in der Schweiz berichteten über sie, auch Zeitungen aus Deutschland wie etwa der «Spiegel» oder die «Berliner Zeitung». Auch 20 Minuten schrieb über die Sprinterin und ging ihrem Vorwurf nach, dass Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen zu wenig angesprochen werden würden. Auf Anfrage von 20 Minuten wies die Schweizerische Zulassungsbehörde für Arzneimittel Swissmedic diesen Vorwurf vehement zurück. Kardiologe Christian Schmied vom Unispital Zürich sagte zudem: «So belastend die Fälle für die Betroffenen auch sind, sie sind extrem selten.» Zudem träten nach der Impfung deutlich seltener Probleme auf als nach der Covid-19-Infektion.

Atcho hatte Angst, alle zu enttäuschen

Doch zurück zu Atcho. «Ich bin erleichtert, dass ich mich mitteilen und darüber reden konnte, was los ist», so die Schweizerin, die sagt: «Ich bereue die Impfung nicht.» Aber sie sei froh, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen sei. Sie denkt an den Zeitpunkt zurück, als sie mit Schmerzen in der Brust zur Untersuchung ging. Atcho: «Auf dem Weg zum Arzt dachte ich, er würde mir sagen, ich solle einfach mehr Magnesium einnehmen oder so was. Die Diagnose war ein echter Schock und ich glaube, mir kamen ein paar Tränen.» Ihre Gedanken drehten sich dann um ihre Familie. Wie sollte sie es ihr sagen? «Ich wusste es nicht», so die Sprinterin. «Sie macht sich seit ein paar Jahren Sorgen um mich, weil ich schlechte Zeiten hatte.» Dann dachte Atcho an ihre Sponsoren, die ihr vertrauen. «Ich hatte Angst, sie zu enttäuschen.»

Doch die Schweizer Sprinterin ist stark. Sehr stark. In ihrem Leben hat sie schon viel erlebt. Ihr Talent wurde früh entdeckt. Nach mehreren Erfolgen und vor allem auch Medaillen im Juniorenbereich überzeugte sie auch bei den Profis. Atcho ist Teil der Schweizer 4x100m-Staffel der Frauen. Im letzten Sommer hätte sie zusammen mit Mujinga Kambundji und Co. um Olympia-Medaillen rennen sollen. Doch sie blieb in Tokio aussen vor, nach zwei Jahren mit Verletzungen war sie nicht rechtzeitig wieder in Form gekommen. Atcho fiel in ein Loch, dann in eine Depression. Sie kämpfte sich aber wieder heraus und sagte sich, dass sie stärker zurückkommen werde.

Nun folgte aber der nächste Rückschlag für die Leichtathletin. Aufgeben ist aber für sie keine Lösung. Sie denkt positiv, lässt sich nicht unterkriegen. «Ich frage mich wirklich, warum wieder ich?», so Atcho. «Aber dann denke ich, es ist für einen grösseren Zweck und dafür, dass ich den Tag, an dem ich meine Ziele erreiche, noch mehr geniessen kann!» Sie wolle bald wieder auf Weltniveau kommen und auf der grossen Bühne stehen. «Ich möchte wieder schnell laufen können.»

«Leute sagen, ich sei zu optimistisch»

Kraft geben ihr auch die vielen Nachrichten, die die Westschweizerin nach ihrem Insta-Post am Montagabend und den Medienberichten erhielt. Die meisten Messages waren positiv, höflich und verständnisvoll, wie Atcho erzählt. Dann ergänzt sie: «Natürlich gab es auch Nachrichten von Menschen, die sagten, ich sei dumm. Und auch unter meinem Beitrag gab es negative Kommentare. Aber ehrlich gesagt achte ich nicht auf diese.»

Die Sprinterin muss nun erstmal ihr Herz ausruhen, damit die Entzündung heilen kann. Einen guten Monat muss sie mit dem Training aussetzen und auf Alternativen setzen. Atcho macht viel Yoga, Pilates und isometrisches Training mit Maschinen. «Der Arzt hat gesagt, dass wir nach 30 Tagen eine weitere Kontrolle machen und dann eventuell mit dem Laufen beginnen», so Atcho. «Aber die Leute, mit denen ich rede, sagen, ich sei zu optimistisch.» Die Sprinterin lacht, sagt dann: «Das bin ich wohl!»

