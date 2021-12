Weinen in der Öffentlichkeit: So bekommst du deine Emotionen in den Griff

Heulanfälle können sehr befreiend sein. Aber wenn einem die Tränen bei jedem noch so kleinen Konflikt kommen, ist das eher belastend. Was hilft?

«Liebe Sandra. In stressigen Situationen und unangenehmen Auseinandersetzungen fange ich sofort an zu weinen. Ich verstehe nicht, weshalb mir die Tränen kommen, wenn ich eigentlich mehrheitlich Frust empfinde. Wie kann man diese Gefühle besser kontrollieren und nicht so offen zeigen? Vor allem im beruflichen Umfeld belastet mich diese Eigenschaft sehr.» – Tamara (30)

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

Liebe Tamara,

Ganz herzlichen Dank für deine Frage und deine Offenheit. Ich finde es vorbildlich, dass du Verantwortung für deine Emotionen übernehmen willst und lernen möchtest, diese zu kontrollieren. Das ist bereits ein erster und sehr wichtiger Schritt in Richtung Leichtigkeit. Wir können unsere Emotionen nur bis zu einem gewissen Grad unterdrücken und gesund ist das auf Dauer auch nicht. Wir können jedoch lernen, unsere Emotionen etwas zu zügeln oder besser zu lenken. Dies können wir tun, indem wir steuern, was wir denken.

Herkunft der Emotionen

Sind wir erkältet, haben wir verschiedene Symptome wie eine verstopfte Nase, Kopfschmerzen oder Husten. Genauso sind Tränen auch ein Symptom einer von uns gefühlten Emotion. Emotionen sind Boten unseres Unterbewusstseins und wollen uns auf etwas hinweisen. Um diesen Emotionen auf den Grund zu gehen, kann es sehr hilfreich sein, eine Expertin oder einen Experten hinzuzuziehen. Denn mit der Aufarbeitung der Ursache, zum Beispiel in einer Therapie, kann man bereits grosse Erleichterung erfahren.

Hallo Unterbewusstsein, was willst du mir sagen? Polina Zimmermann / Pexels

Lenken der Emotionen

Wie bei einem Pferd, welches wir als Reiter oder Reiterin mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie dem Halfter oder den Zügeln, in die von uns gewünschte Richtung lenken, können wir das bis zu einem gewissen Grad auch mit unseren Emotionen. Wir lenken sie, indem wir an bestimmte Dinge denken.

Denken wir an süsse Hundebabys, fühlen wir keinen Hass oder Wut. Denken wir in stressigen Situationen aber immer wieder an unser Versagen oder unseren nicht gelungenen Auftritt, fühlen wir Frustration. Um nicht immer an süsse Welpen zu denken (was aber eigentlich noch schön wäre), müssen wir mit unseren Gedanken auf eine möglichst sachliche Ebene kommen.

Was denkst du bei diesem Anblick? Wahrscheinlich nur wohlige Dinge. Merkst du, wie du dich gleich entspannst? Richte deinen Fokus deshalb öfter auf positive Dinge. Giphy



Wenn wir gestresst oder frustriert sind, ist es schwierig, auf einer sachlichen Ebene zu kommunizieren und gesagte Dinge oder Kritik an uns nicht persönlich zu nehmen. Und sind wir frustriert und erhalten Kritik, wird der Zweifel an uns und unseren Fähigkeiten oft überwältigend. In unserem Kopf herrscht dann ein regelrechter Wirbelwind von negativen Gedanken, die uns noch unsicherer werden lassen.

Sachlichkeit bewahren

Indem du vor Auseinandersetzungen oder Diskussionen versuchst, auf der sachlichen Ebene zu bleiben, hilfst du dir selber, deine Emotionen zu steuern. Überlege dir im Vorfeld folgende Fragen:

Um was geht es genau? Was ist die Sachlage?

Was ist das Ziel dieser Auseinandersetzung oder Diskussion?

Welchen Input habe ich, damit wir gemeinsam dieses Ziel erreichen?

Mit solchen Fragestellungen lenkst du deine Gedanken bewusst von dir und deinen Emotionen auf die sachliche Ebene und das Ziel.

Emotionalität anerkennen

Emotionalität und Sensibilität haben etwas wunderbares. Sie sind zu einem grossen Teil das, was uns als Menschen auszeichnen. Wenn du deiner Sensibilität etwas Positives zusprechen kannst, nimmst du ihr auch etwas von ihrer Macht, die sie im Moment gerade für dich hat. Schreib dir mal auf, was du alles besonders gut kannst, genau weil du so emotional bist.

Aufgrund deiner Emotionalität bist du wahrscheinlich ein sehr einfühlsamer Mensch, der sich gut in andere hineinversetzen kann. Kommen dir noch andere Qualitäten in den Sinn? Bestimmt! Giphy

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren von mehr Sachlichkeit und somit mehr Leichtigkeit.

Herzlichst, deine Sandra

Über Sandra Lutz Sandra Lutz Als Tochter einer Japanerin und eines Schweizers ist Sandra Lutz früh mit verschiedenen Kulturen in Berührung gekommen. ​Als professionelle Balletttänzerin hat sie die ganze Welt bereist, bevor sie sich in Zürich als zertifizierter Life- und Leadership-Coach mit eigener Praxis niederliess.

