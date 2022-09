Stromkrise: War das Abschalten vom AKW Mühleberg falsch?

Auch schon in den Achtzigerjahren wurde die Bevölkerung dazu aufgefordert, Strom zu sparen. Vorbild war damals Energieminister Adolf Ogi. Noch heute werde er auf sein Eierkoch-Video angesprochen, so der Alt-Bundesrat.

Hier liest du, was die 20-Minuten-Community darüber denkt.

Im Interview mit 20 Minuten berichtet der ehemalige Energieminister Adolf Ogi (SVP) über die Stromsparmassnahmen in der Schweiz Ende der Achtzigerjahre. Der Alt-Bundesrat war damals mit seinem Eierkoch-Video das Vorbild der Stromsparmassnahme des Bundesrats. Auch diesen Winter lanciert der Bundesrat eine Stromspar–Kampagne. Adolf Ogi erachtet es als Fehler, das Kernkraftwerk Mühleberg abgeschaltet zu haben. Dennoch zeigt er sich angesichts der drohenden Energiekrise zuversichtlich: «Ich glaube, dass der Bundesrat und die verantwortlichen Gremien und Verbände die Situation meistern.»

«Für diese Entscheidung muss jetzt das Volk zahlen»

User Edelweiss schreibt: «Es war unüberlegt, Mühleberg abzuschalten. Strom muss produziert werden, er kommt nicht einfach aus der Steckdose. Für diese Entscheidung muss nun das Volk bezahlen.» Ähnlich denkt auch Thömi65: «Ganz klar: Mühleberg wurde überhastet und unüberlegt abgeschaltet.» «Das Kraftwerk Mühleberg war meines Wissens in einem einwandfreien Zustand und hätte noch für viele Jahre Strom erzeugt», findet User Kornichon.

«Man hat E-Auto-Besitzern weisgemacht, sie würden etwas Gutes tun»

«Ständig diese Diskussion um die Schuldfrage. Sie bringt uns keinen Zentimeter weiter!», so Leser AndreasN. Im Nachhinein könne man immer sagen, dass man etwas nicht hätte tun sollen oder anders oder besser gemacht hätte, denkt User Kätzin. «Doch gestern war gestern, heute ist heute. Man muss jetzt schauen, was das Beste ist und dann auch machen. Jeder sollte sich zuerst an die eigene Nase greifen, anstatt die Schuld bei anderen zu suchen.»