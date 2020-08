Pilot nach Modellflugzeug-Unfall

«Mir tut der Unfall schrecklich leid»

Nach dem schweren Unfall mit einem Modellflugzeug am Mittwochabend stand das 23-jährige Opfer unter Schock und realisierte erst gar nicht, wie schlimm seine Verletzungen waren. Der Pilot entschuldigte sich.

In Ottenbach kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall.

Der 23-jährige Mann, der am Mittwochabend in Ottenbach ZH von einem Modellflieger im Gesicht getroffen wurde, ist aktuell noch im Spital. Den Umständen entsprechend gehe es ihm gut, sagt er gegenüber dem « Blick » . Er musste an der rechten Wang e operiert werden, di e durch den Aufprall des Flugzeugs stark zerschnitten w urde .

Im ersten Moment, so schildert er der Zeitung, sei ihm gar nicht bewusst gewesen, wie hart es ihn getroffen ha be . Es habe sich angefühlt wie ein Fussball, der ihm ins Gesicht geschossen w orden sei . Er habe keine Schmerzen gespürt , da er unter Schock gestanden habe. Doch dann dämmerte es ihm, als er das viele Blut sah: «Ich sah aus dem Augenwinkel, dass das Blut aus meiner Backe spritzte.»

Pilot ist ein Uni-Professor

Der Professor sei seit kurzem Mitglied der Modellfluggruppe Affoltern am Albis, wo man den Unfall ebenfalls sehr bedauert. Zwischen 70 und 80 Mitglieder hat die Modellfluggruppe Affoltern am Albis, sagt Flugplatzchef Sebastian Grässli. Bis zu vier Personen könnten sich gleichzeitig auf dem Platz aufhalten und fliegen. «Wir fliegen alle auf Sicht.» Die optimale Flugdistanz sei je nach Modell des Flugzeugs unterschiedlich. 200 Meter Abstand zwischen Pilot und Flugzeug, was der Distanz entspricht, in der der Unfall passierte, liege jedoch im «normalen Rahmen».