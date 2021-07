LGBTQI+ im Job - «Mir war es wichtig, mich als schwuler Mann bei der Arbeit vorzustellen»

39 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz teilen ihren LGBTQI+-Status mit den Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz.

Wer ist verheiratet oder in einer Partnerschaft und wer hat Kinder: Diese Informationen sind nicht wichtig für den Job – werden aber unter Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen gerne besprochen. Die Mehrheit der Schweizer Arbeitnehmenden trennen Berufliches und Privates aber gerne. Darum teilen auch die wenigsten ihre sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz mit.

So informieren gerade einmal 39 Prozent der LGBTQI+-Menschen in der Schweiz ihre Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz über die sexuelle Orientierung und das Geschlecht. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Personaldienstleisters Manpower. In Deutschland sind es hingegen 80 Prozent.