Oberwil BL: Mira wurde mit einem Grillspiess aufgespiesst

Am Sonntag fanden Besitzer ihre Katze Mira mit einem Grillspiess aufgespiesst unter dem Bett. So etwas habe der Tierarzt noch nie gesehen.

1 / 5 Am Sonntagmittag fand der Besitzer die Katze unter dem Bett. Bei der Brust schaute ein Grillspiess aus Holz heraus, welcher bis zur Lunge im Körper des Tiers steckte. privat Mira überlebte die Nacht und musste am Montag operiert werden. Die Katze habe Glück gehabt, wie der Tierarzt berichtet hat. Sie müsse jedoch drei Tage im Spital bleiben. Diese werden zeigen, wie sich Mira erholen wird. privat Auch der Tierarzt hätte so etwas noch nie gesehen. Der Besitzer von Mira setzte eine Belohnung von 1000 Franken an, wer Hinweise gibt, welche die Täterschaft überführen. privat

Darum gehts In Oberwil fand eine Familie ihre Katze mit einem Grillspiess aufgespiesst vor. Die Halter sind sich sicher, dass ein Mensch die Katze böswillig verletzt hat.

Die Katze überlebte und wurde einen Tag später operiert. Auch der Tierarzt habe so etwas noch nie gesehen.

Für sachdienliche Hinweise auf die Täterschaft versprechen die Besitzer von Büsi Mira eine Belohnung von 1000 Franken.

Der Spiess in Miras Unterleib geht quer übers Röntgenbild. Lebensgefährlich verletzt wurde die Katze am Sonntag in die Tierklinik in Münchenstein gebracht. «Als ich am Sonntag daheim etwas vom Boden aufheben wollte, entdeckte ich sie verkrochen im Eck», erzählt ihr Besitzer. Als ich sie nach vorne holte, sahen meine Frau und ich, wie ein Stück Holz aus ihrem Bauch herausschaute. Wir brachten sie sofort ins Spital.» Es stellte sich heraus, dass ein Grillspiess aus Holz im Bauch des Tieres steckte. Miras Besitzer sind sich sicher: «Das war kein Unfall.» Auch der Tierarzt habe so etwas noch nie gesehen und teile ihre Vermutung, sagen die beiden.

Mira überlebte die Nacht und konnte am Folgemorgen operiert werden. «Die Nacht war kritisch. Auf den Röntgenbildern konnten innere Blutungen festgestellt werden und der Lungenlappen wurde mit dem Spiess durchbohrt», so der Besitzer. Die Operation sei gut gegangen. Mira müsse jedoch für drei Nächte im Spital bleiben. «Ich weiss nicht, wie und ob sie sich davon erholen wird, ob sie danach wieder herumspringen kann, oder in Zukunft eine ängstliche Katze sein wird», sagt der besorgte Besitzer.

Anzeige und Belohnung