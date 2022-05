Oberwil BL: «Mira wurde Opfer eines versuchten Ritualmords»

Am Folgetag wurde die Katze in der Tierklinik Münchenstein notoperiert. Auf dem Bild ist der Holzspiess zu sehen, welcher im Körper des Tiers steckte.

Nachdem die Katzenbesitzer ihre Mira am Sonntag der letzten Woche aufgespiesst unter dem Bett fanden, brachten sie ihr Haustier direkt in die Tierklinik nach Münchenstein. Die Operation am Folgetag verlief gut, doch die Katze befände sich laut der Familie noch immer im kritischen Zustand und sie ist sich sicher: «Wir wissen nun definitiv, dass es sich um einen versuchten Ritualmord handelt.»

Sekten- und Religionsexperte Georg Otto Schmid ist sich dessen nicht sicher, will aber nichts ausschliessen. «Eine Katze ist eine untypische Wahl für einen Ritualmord. Auch scheinen in diesem Fall nicht gebildete Okkultisten am Werk gewesen zu sein, sonst wäre das Tier jetzt tot», sagt er gegenüber 20 Minuten. «Bekannt sind Ritualmorde mehr mit Hasen, Schafen oder Ziegen. Katzen sind viel schwieriger zu bändigen. Auch gelten Katzen im Okkulten eher als Freunde der Menschen», fügt Otto Schmid an. Bekannt seien Ritualmorde auch mehr mit Messer. Holzspiesse kämen weniger bis kaum vor.