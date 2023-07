Miriam Rizvi: Juso-Parlamentarierin in St. Gallen festgenommen

Das ist passiert

In St. Gallen wurden zwei Männer (18, 24) sowie eine Frau im Alter von 22 Jahren festgenommen. Bei der 22-jährigen Frau handelt es sich um die Juso-Stadtparlamentarierin Miriam Rizvi. Die drei sollen Schaufenster und Fassaden mit Graffitis besprayt haben. Ob Rizvi wirklich an der Graffiti-Aktion beteiligt war, muss noch abgeklärt werden.

«Sauce für Güllen» prangte beispielsweise auf der Fassade der «Sauceria», einem beliebten und erfolgreichen Restaurant in St. Gallen, wie der «Blick» berichtet. «Güllen» ist ein in den 80er-Jahren von linken Jugendbewegungen eingeführter Begriff für die Stadt St. Gallen.

Das sagt Miriam Rizvi

An solche Nachrichten ist sich Rizvi aber gewöhnt. «Das hat schon vor fünf Jahren mit der Klimabewegung angefangen», sagt sie. Am Anfang hätten sie die Nachrichten recht betroffen. «Jetzt bin ich 22 und daran gewöhnt», so Rizvi. Sie könne sich aber vorstellen, dass jetzt zusätzlich die eine oder andere unangemessene Nachricht mehr in ihrem Postfach landen könnte. Im Moment sei die 22-Jährige noch am Campen.