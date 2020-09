Ungewöhnliches Bild beim Flugplatz Emmen: Für einmal waren auf dem Rollfeld keine Flugzeuge unterwegs, sondern eine Einradfahrerin. Mirjam Lips (27) wagte auf dem Flugplatz einen Weltrekordversuch. Ihr Ziel: 100 Kilometer in weniger als 4 Stunden. Die gesetzte Marke hat sie um einiges unterschritten: Lips schaffte die Strecke in 3 Stunden, 45 Minuten und 53 Sekunden. «Ich freue mich sehr», sagt die 27-Jährige. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell unterwegs sein werde.»

«Ich habe ein bisschen Muskelkater»

Nach dem anstrengenden Unterfangen ist nun eine Pause angesagt: «Ich habe ein bisschen Muskelkater. In nächster Zeit steht sicher die Erholung im Vordergrund.» Das nächste grosse Ereignis seien die Einrad-Weltmeisterschaften, die 2021 in Grenoble stattfinden sollen. Dort will sie sich Medaillenplätze in den Langstrecken-Disziplinen sichern. «Ich möchte auch den WM-Titel im Slalom gewinnen.»