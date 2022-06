Mirjana Zuber landet nach üblem Küchenunfall im Spital

Am Montag hatte Mirjana Zuber einen üblen Unfall in der Küche.

Mirjana Zuber lässt ihre Community seit Jahren an ihrem Alltag teilhaben. Mit ihren knapp 40’000 Followerinnen und Followern teilt die 29-Jährige die schönen, aber auch die schattigen Seiten ihres Lebens. So postete das Model nun auch, dass sie am Montag wegen eines üblen Küchenunfalls in den Notfall musste. Die Ex-Frau von Nati-Kicker Steven Zuber (30) wollte sich etwas zu Essen machen und schnitt sich dabei heftig mit dem Messer in die Hand. Ihre Community nahm sie virtuell gleich mit ins Spital.