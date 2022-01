Steven Zuber: Seine Ex-Frau Mirjana liebt Tim Vögele

Ex von Nati-Star : Mirjana Zuber liebt Vögele-Erben Tim

Zwölf Jahre waren Nati-Kicker Steven Zuber und das Model liiert. Im Oktober 2020 gab das Paar dann seine Trennung bekannt. Nun ist sie wieder vergeben – ihr Neuer ist kein Unbekannter.

«Die Scheidung ist das Beste, was mir passieren konnte», sagt die 28-Jährige nun.

Gleichzeitig offenbart das Model, dass es sein Herz vergeben konnte.

Der Neue an ihrer Seite ist Tim Vögele (31).

Er turtelte in der Vergangenheit mit Hotel-Erbin Paris Hilton (40) und war mit den Schweizer Models Angela Martini (35) und Bianca Gubser (32) liiert.

Es war eine Jugendromanze: Mirjana (28) war 15 Jahre alt, als sie Steven Zuber (30) kennenlernte. Er spielte damals im U21-Team bei GC. Sieben Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Während zwölf Jahren gingen sie gemeinsam durchs Leben, bis im Oktober 2020 die Trennung folgte. Inzwischen ist das Model über den Herzschmerz hinweg: «Die Scheidung ist das Beste, was mir passieren konnte», sagt sie im Gespräch mit «Blick». Mirjana Zuber habe sich noch nie so frei gefühlt wie jetzt.

Kein Wunder, denn die Influencerin schwebt aktuell auf Wolke sieben. Ihr Herz hat sie an Tim Vögele verschenkt, den Enkel des einstigen Modeunternehmers Charles Vögele. Bereits im Januar vergangenen Jahres sollen sich die beiden auf Instagram immer wieder Flammen- und Herzaugen-Emojis gesendet haben. Dies habe er allerdings auch bei anderen Frauen gemacht. Dass er ein Händchen fürs Flirten hat, stellte Vögele bereits in der Vergangenheit unter Beweis: So turtelte er bereits mit Hotel-Erbin Paris Hilton (40) und war mit den Schweizer Models Angela Martini (35) und Bianca Gubser (32) liiert.

Erster Kuss in Paris

Ihr erstes Date habe erst zwölf Monate später an Weihnachten in Zürich stattgefunden. Zuber sei dabei vom offenen und ehrlichen Gespräch, das sie führten, begeistert gewesen. Nach dem erfolgreichen Date entschieden sich die beiden dann, das neue Jahr in Paris einzuläuten. Wie verliebte Teenager seien sie gewesen – woraufhin es in der Stadt der Liebe zum ersten Kuss kam.

Zuber sei glücklich, sich nicht mehr verstecken zu müssen. «Das war etwas, das mich belastet hat», sagt sie zur Tageszeitung. Doch sie hätte nicht gleich zu Beginn «etwas Schönes» kaputtmachen wollen. Die Turteltauben sollen noch in der Kennenlernphase sein und planen, sich in Zukunft häufiger in Zürich zu treffen. Man wolle schauen, wohin die gemeinsame Reise führt.

