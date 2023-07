Tennis: Wunderkind Mirra Andrejewa liked Putin-Post

1 / 5 Dayana Yastremska ist stinksauer. IMAGO/ABACAPRESS Die Ukrainerin spielte in Lausanne zuletzt gegen die Russin Mirra Andrejewa. IMAGO/ZUMA Wire Die 16-Jährige gewann das Spiel deutlich, likte aber offenbar einen umstrittenen Putin-Post auf Instagram. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Ukraine-Tennisspielerin Dayana Yastremska (WTA 145) ist wütend über Mirra Andrejewa (WTA 64).

Die 16-jährige Russin hat offenbar einen Post über Wladimir Putin auf Insta gelikt.

Der russische Präsident macht sich dabei über die Ukraine lustig.

Nach der verletzungsbedingten Absage von Belinda Bencic (WTA 15) war Mirra Andrejewa (WTA 64) die grosse Attraktion beim immer noch laufenden WTA-250-Turnier in Lausanne. Die Russin wurde am 29. April erst 16 Jahre alt und ist aktuell die Überfliegerin im Frauentennis. Beim Turnier am Genfersee scheiterte das neue «Tennis-Wunderkind» aber bereits im Achtelfinal, doch für Aufsehen sorgen dafür vielmehr ihre Social-Media-Aktivitäten.

Andrejewa likte ein Video auf Instagram, in dem sich Russlands Präsident Wladimir Putin lustig über die Ukraine macht. «Das Einzige, das uns kümmert in diesem Fall, ist, uns bei euer Beerdigung keine Erkältung zu holen», soll Putin in dem Clip als Replik auf Aussagen des ukrainischen Staatschefs Wolodimir Selenski antworten.

Ukrainerin bittet Weltverband um Hilfe

Das sibirische Tennistalent soll den Gefällt-mir-Button unter dem besagten Putin-Post im vergangenen März gedrückt haben. An die breite Öffentlichkeit ist dies jetzt erst gekommen, da Screenshots davon auf Twitter die Runde machten und die ukrainische Tennisspielerin Dayana Yastremska (WTA 145) auf ihrem Insta-Account darauf hinwies.

Die 23-Jährige trat in Lausanne in der Startrunde gegen Andrejewa an und kassierte dabei eine deutliche Pleite in zwei Sätzen (0:6, 2:6). Drei Tage nach der Partie äusserte Yastremska auf Insta ihren Frust über die Aktivitäten ihrer russischen Gegnerin in den sozialen Medien und beklagte die fehlenden Sanktionen dafür seitens der zuständigen Behörden.

Yastremskas Schwester lebt in Kriegsgebiet

Die Ukrainerin erklärt, sie habe den Weltverband WTA darum gebeten, Andrejewa zu bestrafen, weil jene «Social-Media-Posts gelikt hatte, die sich eindeutig auf die Gräueltaten bezogen, die an Ukrainern begangen wurden». Die WTA hätte ihr daraufhin jedoch gesagt, in diesem Fall nicht einzugreifen.



«Ich bin bestürzt, aber ich bleibe entschlossen, für mein Land, meine Familie und meine Freunde in der Ukraine zu kämpfen», gibt sich Yastremska kämpferisch. Die Weltnummer 145 kommt aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa, die zuletzt erneut Opfer von mutmasslich russischen Bombenangriffen wurde. Yastremskas Schwester lebt zurzeit in Odessa und postete zuletzt Videos, wie sie sich verzweifelt an ihrem Hund festhielt, als in ihrer Nähe Bomben fielen.