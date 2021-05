Wahlbeschwerde - Mischte sich der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss illegal in US-Wahlen ein?

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss soll in den USA illegal in den Präsidentschaftswahlkampf eingegriffen haben, heisst es in einer Beschwerde bei der US-Wahlbehörde «Federal Election Commission».

Ausländern ist es in den USA aber verboten, sich in US-Wahlen einzumischen.

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss hat rund 208 Millionen US-Dollar an drei gemeinnützige Fonds in den USA gespendet. Diese verteilten das Geld an Unterstützer der Demokraten, die es unter anderem auch im US-Wahlkampf einsetzten. Da es Ausländern in den USA verboten ist, sich in US-Wahlen einzumischen, ist nun eine Beschwerde bei der US-Wahlbehörde «Federal Election Commission» (FEC) eingegangen.