Nur 3 Siege seit November – Miserable Bilanz seit Social-Media-Witz – eine Chronologie des FCB-Absturzes

8. August 2021 – überragender Saisonstart

Drei Spiele, drei Siege, 14:1 Tore – der FC Basel legt einen Wahnsinnsstart in die neue Super-League-Spielzeit hin. Das liegt auch daran, dass sich der FCB im Sommer ganz gezielt verstärkte: Hinten ergattert sich Nizza-Leihgabe Andy Pelmard sofort einen Stammplatz. Direkt daneben beackert der ehemalige Real-Junior Sergio López die rechte Abwehrseite. Und ganz vorne bekommt Topscorer Arthur Cabral den so talentierten 19-jährigen Sebastiano Esposito zur Seite gestellt, der das Joggeli allein mit seinem Aussenrist-Tor gegen Sion im Sturm erobert.

31. August 2021 – Deadline-Day-Wahnsinn

Am letzten Tag des Transferfensters geht FCB-Boss David Degen «All-in». Zu diesem Zeitpunkt stehen die Basler in der Super League nach fünf Spielen mit elf Punkten zwei Zähler hinter dem FCZ. Gerade in der Offensive zeigt das Team unter Patrick Rahmen zu Saisonbeginn den erwünschten Spektakel-Fussball. Trotzdem holen die Basler am Deadline-Day mit den beiden Portugiesen Tomás Tavares und Joelson Fernandes, dem Niederländer Wouter Burger sowie U-21-Nati-Spieler Dan Ndoye innert weniger Stunden gleich nochmals vier neue Spieler – und stockt den eigentlich so gut eingespielten Kader auf insgesamt 33 Spieler auf. Dafür verleiht der Club einen Tag später Kaly Sène zu GC.