Miss Universe: Lorena Santen ist Miss Universe Switzerland

Lorena Santen (26) aus Spreitenbach wurde in der Nacht auf Sonntag zur Miss Universe Switzerland gekürt. Bereits Anfang September sprach sie mit 20 Minuten über ihre Teilnahme bei der Miss-Universe-Switzerland-Wahl und ihren Kindheitstraum, an der Miss-Universe-Wahl teilnehmen zu können.

Die Aargauerin wird nun die Schweiz am 18. November beim Weltfinale der Miss Universe in El Salvador vertreten.

Noch Anfang September sagte Lorena Santen gegenüber 20 Minuten: «Es war schon immer ein Kindheitstraum von mir, an der Miss-Universe-Wahl mitzumachen.» Nun hat die 26-jährige Spreitenbacherin die nächste Hürde genommen, um an den Wahlen in El Salvador teilzunehmen: In der Nacht auf Sonntag wurde sie zur Miss Universe Switzerland gekürt.