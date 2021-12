Puerto Rico : Miss-World-Wahl abgesagt, weil 23 Kandidatinnen Covid-positiv sind

Nur Stunden vor dem geplanten Event ist die Miss-World-Wahl 2021 abgesagt worden: Mehr als jede vierte der 97 Finalistinnen ist positiv auf Corona getestet worden. Der neue Termin soll innert der kommenden 90 Tage angesetzt werden.

Die Wahl hätte am Donnerstag stattfinden sollen.

Die Finalistinnen der Miss-World-Wahl 2021 in Puerto Rico.

Die diesjährige Wahl der schönsten Frau der Welt – die mittlerweile 70. Ausgabe – hätte in der Eventhalle Coliseum Jose Miguel Agrelot in Puerto Rico stattfinden sollen. Hätte – denn kurz vor dem Anlass wurde dieser abgesagt. Der Grund: Wie CNN berichtet, sind 23 der insgesamt 97 Finalistinnen positiv auf Covid-19 getestet worden. In einem Statement verkündeten die Organisatoren, der Event werde verschoben, «um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmerinnen, Mitarbeiter und des Publikums» nicht zu gefährden.