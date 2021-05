Handzeichen - Missbrauchen Tiktokerinnen Zeichen für häusliche Gewalt für Clicks?

Videos, in denen Frauen das Handzeichen für häusliche Gewalt machen, werden auf Tiktok immer mehr. Kritikerinnen und Kritiker beklagen, dass die Frauen gar nicht in Not seien – sondern bloss Aufmerksamkeit suchen.

Als Schauspielerin Anne Menden Mitte Mai durch Ti kt ok scrollte, traute sie ihren Augen kaum: «Auf meiner Foryou-Page erschien Video um Video, in denen Frauen das internationale Handzeichen zeigten, mit dem man auf häusliche Gewalt aufmerksam machen kann – doch keine der Frauen schien wirklich in Not zu sein!»

Tatsächlich kursieren bereits seit einigen Monaten Videos mit der sich langsam schliessenden Faust auf Plattformen wie Tiktok und Instagram. Auch einige Prominente nutzen das Handzeichen in ihren Videos. US-Sängerin Taylor Swift oder die deutsche Rapperin Shirin David etwa haben Videos gepostet, die Fans besorgt und ordentlich Wirbel ausgelöst haben. In den Kommentaren zu den jeweiligen Videos wurde heftig diskutiert. Ob die Musikerinnen das Zeichen mit Absicht gezeigt haben oder nicht, ist nicht geklärt.

Andere weniger bekannte Tiktok-Creator scheinen den Online-Hype um das Handzeichen ganz bewusst zu nutzen, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Sie deuten das Zeichen an, um Spekulationen unter ihren Follower n anzuheizen und zu einem späteren Zeitpunkt lösen sie das Ganze als Witz auf. Ein Unding, wie «Gute Zeiten Schlechte Zeiten»-Darstellerin Anne Menden findet. In einem Tiktok-Video bezieht sie in einem ironischen Ton Stellung zu den Videos und erreicht damit eine halbe Million Userinnen und User .

Tiktok-Video gegen Aufmerksamkeitshascherei

«Wenn du dumm bist, dann musst du Folgendes machen: Du musst ein Video drehen – ganz dramatisch. Dann machst du dieses Handzeichen. Das Video lässt du dann ein paar Tage online und später nimmst du es raus und sagst, dass es ein kleiner Joke war», erklärt sie. «Das Geilste daran ist ja, dass den Leuten, denen es wirklich schlecht geht und die Hilfe brauchen, dann keiner mehr glaubt. Richtig gut, oder?», fragt sie ihre Fans und versieht den Clip mit Hashtags wie #shameonyou und #allesfürdieclicks.

Es sei schon mehrmals passiert, dass sie auf Tiktok auf Videos gestossen sei, in denen Frauen mit dem Handzeichen auf angebliche häusliche Gewalt aufmerksam machen wollten. «Als ich dann auf die jeweiligen Profile bin und weitere Videos angeschaut habe, habe ich dann gesehen, dass das Ganze nur ‹Spass› war. Ich verstehe nicht, wieso man so etwas macht und was genau daran lustig sein soll», empört sich die 35-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten. «Der Respekt geht verloren, denn wie man Aufmerksamkeit bekommt , ist nicht mehr wichtig, Hauptsache man bekommt sie – das ist ein sehr gefährlicher und trauriger Trend.»

«Durch die Joke-Videos werden echte Opfer nicht ernst genommen»

Die Reaktionen auf Anne Mendens Video liessen nicht lange auf sich warten. Knapp 1000 Leute kommentierten das Video der Schauspielerin. Der allgemeine Tenor: Es sei ein grosses Problem, dass viele Creator das Handzeichen benutzen, um Clicks zu generieren. «Ich bin froh, dass so viele Leute es gesehen haben und eine Diskussion stattgefunden hat, denn sowas darf einfach nicht passieren – das geht gar nicht!», so die Schauspielerin.

Dass man echte Opfer durch die vielen Joke-Videos nicht mehr ernst nimmt, kann tatsächlich passieren, wie Pia Allemann versichert. Sie ist Co-Geschäftsleiterin der Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft (BIF) und spricht sich für ein solches Zeichen aus.

«Das Handzeichen muss weiter etabliert werden»

In der Schweiz sei das Handzeichen noch nicht richtig etabliert. Allemann erhofft sich, dass es hierzulande bekannter wird , und betont: «Es schadet dem Zeichen, wenn man derartige Videos online stellt und angibt, in Gefahr zu sein, obwohl das nicht der Fall ist», sagt sie.

Die Anonymität im Netz sei gross, ebenso die Versuchung, für mehr Clicks Grenzen zu überschreiten. «Wird das Handzeichen missbraucht, trauen sich die wahren Opfer nicht mehr, es zu benutzen , oder aber man glaubt ihnen nicht mehr, wenn sie das Zeichen machen.» Dass es so ein Handzeichen gebe, sei wichtig, so Allemann. «Man muss wissen, dass es so ein Zeichen gibt, aber auch, wie man reagiert, wenn man den Hilferuf sieht – das ist noch zu wenig etabliert.»

Mit ihren Aufklärungsvideos versucht Anne Menden dazu beizutragen, dass das Zeichen bekannter wird: «Wir müssen uns damit beschäftigen und aufklären, wie man damit umzugehen hat. Es kann jeden treffen, deswegen sollte jeder einzelne dabei helfen, es einzudämmen.»

Im Gespräch wird klar, dass ihr vor allem die vielen Kommentare unter den Videos ein Dorn im Auge sind. Dass tausende Leute auf das Zeichen anspringen und es breit thematisieren, aber nicht aktiv helfen, geh e gar nicht, wie die Schauspielerin findet: «Was soll das? Das ist nicht gerade förderlich. Schliesslich sollte man damit sensibel umgehen.» So etwas mache sie sauer, betont Anne Menden . «So nimmt man den Leuten, die wirklich in Gefahr sind, eine Plattform, auf der sie Hilfe suchen können.»