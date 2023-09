Missbrauchs-Untersuchung der Kirche: «Ein Fehler» sie dem Bischof von Chur anzuvertrauen

Die Westschweizer Anhörungskommission für Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche kritisiert die Untersuchung der Schweizer Bischofskonferenz.

Die Westschweizer Anhörungskommission für Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche (Cecar) äussert deutliche Kritik an der Untersuchung der Kirche in Bezug auf Fälle von Kindsmisshandlung. Nachdem gegen mehrere Schweizer Bischöfe Vorwürfe erhoben wurden, prüft die Bischofskonferenz mutmassliche Vertuschungsversuche.