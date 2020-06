Auch Trainer beteiligt

Missbrauchsskandal im kanadischen Junioren-Hockey

Ein ehemaliger NHL-Spieler sei als Junior «fast ständig missbraucht» worden, während Trainer und Verantworliche nichts taten.

Daniel Carcillo (unten) geht gegen die kanadische Eishockey-Juniorenliga vor Gericht. In seiner ersten Saison sei er «fast ständig missbraucht» worden.

Daniel Carcillo gewann zweimal den Stanley-Cup, stand 429 Mal in der NHL auf dem Eis und sammelte 100 Scorerpunkte. Doch bevor der Flügel auf dem Eishockey-Olymp ankam, musste er unten durch. Während seiner Zeit in der Ontario Hockey League (OHL), einer kanadischen Juniorenliga, sei er «regelmässig Opfer von Schikanen, Mobbing, körperlicher, verbaler und sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch» geworden. Vielen anderen Spielern sei es gleich ergangen. Deshalb hat der 35-Jährige jetzt zusammen mit anderen Betroffenen Klage gegen die Canadian Hockey League, zu der auch die OHL gehört, eingereicht.

Trainer schauen nur zu

Carcillo sei in seiner ersten Saison in der OHL «fast ständig missbraucht» worden. Laut Anklageschrift sind es hauptsächlich die jungen Spieler, die Opfer von Schikanen werden. Niemand habe die Neulinge beschützt, obwohl Trainer und General Manager von den Vorfällen gewusst hätten, sagt Carcillo. In der Liga und den Teams gäbe es eine «Kultur des Schweigens».