Missbrauchsskandal: Schwere Vorwürfe gegen Schweizer Bischöfe – Vatikan leitete Untersuchung ein

Der Whistleblower Nicolas Betticher (62) ist kein Unbekannter. Der Pfarrer hat einst für Bundesrätin Ruht Metzler gearbeitet und war Generalvikar des Bistums Lausanne. Betticher hätte die Vorwürfe dem Papst-Botschafter in der Schweiz, Nuntius Martin Krebs (66), in einem Brief vorgetragen, der dem SonntagsBlick vorliege.

Der Staatsanwaltschaft liegen vier Anzeigen vor

Mittlerweile hätte auch der Vatikan selber eine interne Untersuchung angeordnet, was sehr ungewöhnlich sei. Da die Vorwürfe Bettichers so massiv sind, wird der Bischof von Chur, Joseph Bonnemain (75), mit einer internen Voruntersuchung starten. Gemäss SonntagsBlick liegen der Staatsanwaltschaft vier Anzeigen vor, wobei unklar sei, ob die Taten bereits verjährt sind. Und natürlich gelte wie immer die Unschuldsvermutung.

Eine Liste an Vertuschungsvorwürfen

So hätte Nicolas Betticher beispielsweise dem Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg von einem Missbrauchsfall berichtet. «Ich habe ihm diese wichtige Information im November 2011 mitgeteilt», schreibt Betticher in seinem Brief an den Papst-Botschafter. Nichtsdestotrotz hätte der Bischof diesen Priester später gar befördert. Erst nachdem der «Tages-Anzeiger» 2020 Details zum Missbrauch enthüllte, hätte der Bischof den Priester suspendiert.