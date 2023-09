Missbrauchsvorwürfe: Sohn von Jürg Läderach nimmt seine Kinder von christlicher Schule

An einer christlichen Privatschule in Kaltbrunn SG soll es über Jahre zu Gewalt an Schulkindern gekommen sein.

Eine SRF-Dok belastet den ehemaligen Schoggi-König Jürg Läderach schwer. So soll es an der Schule Linth der Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn zu Misshandlungen gekommen sein. Dies berichten ehemalige Schülerinnen und Schüler. In einem Interview bezog der jetzige CEO und Sohn von Jürg Läderach, Johannes, Stellung. Die Gewalt und das «Klima der Angst» habe der heute 37-Jährige während seiner Zeit an der Schule selbst erlebt, sagt er.