Villars-sur-Glâne FR: Missglücktes Feuerwerk – wurde der Sicherheitsabstand nicht eingehalten?

Videos zeigen den Moment, als der Unfall in Villars-sur-Glâne FR passierte.

Experten erklären, wie so etwas passieren kann.

Was könnte schief gelaufen sein?

Raphael P.* (40) ist ausgebildeter Pyrotechniker und besitzt einen FWB-Ausweis. Der erfahrene Grossfeuerwerker hat sich das Video angeschaut: «Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was passiert sein könnte.» Möglich seien Fehler bei der Produktion und Zulassung sowie eine schlechte Befestigung des Mörserkastens. Ebenso sei nicht ausgeschlossen, dass Dritte unerlaubt in der Nähe pyrotechnische Gegenstände zündeten, die dann in die Menschenmenge gelangten.