Die Schlussplädoyers im Fall R. Kelly werden gehalten.

Die Verhandlung findet in Brooklyn, New York, statt. Dem 54-jährigen Sänger wird seit Jahren schwere sexuelle Misshandlung vorgeworfen. Zudem wurde er wegen Verbrechen wie Entführung und Erpressung angeklagt.

Der US-amerikanische Sänger R. Kelly (54) steht derzeit wegen mutmasslicher sexueller Misshandlung, Kinderpornografie und Erpressung in New York vor Gericht.

Im Prozess gegen den ehemaligen R’n'B-Star R. Kelly (54), der wegen mutmasslichen sexuellen Misshandlungen vor Gericht steht, werden derzeit die Schlussplädoyers gehalten. Die Staatsanwältin Elizabeth Geddes sagte am Mittwoch vor den Geschworenen in New York, dass der Sänger «Lügen, Manipulation, Drohungen und körperlichen Missbrauch» einsetzte, um jahrzehntelang ungestraft Frauen und Teenager zu missbrauchen.

Laut Geddes hatte Kelly einen ganzen Ring an Unterstützern, die für ihn systematisch Opfer rekrutierten und ihn schützten. «Ohne sie hätte der Angeklagte sein Verbrechensmuster nicht fast drei Jahrzehnte lang ausüben können», so Geddes. Der Angeklagte hat zuvor auf eine eigene Aussage verzichtet.

Verteidigung befragte fünf Zeugen

Opfern sei Essen und Gang zur Toilette verweigert worden

Sechs der mutmasslichen Opfer waren minderjährig, als Kelly die Misshandlungen begonnen haben soll. Viele Opfer sagten auch, der Sänger habe den Geschlechtsverkehr regelmässig gefilmt, was in mehreren Fällen den Tatbestand der Kinderpornografie erfüllen würde. Eine Frau sagte, Kelly habe sie als Teenager zu einer Abtreibung gezwungen. Vier Frauen sagten, sie hätten sich nach sexuellen Kontakten mit dem Sänger mit Herpes angesteckt. Dieser habe ihnen seine Infektion verschwiegen.

Opfer seien bloss «gekränkte Fans»

Der Prozess gegen R. Kelly hatte Mitte August begonnen. Dem Sänger des Hits «I Believe I Can Fly» werden in dem Verfahren unter anderem sexuelle Misshandlung Minderjähriger, Entführung und Bestechung in den Jahren 1994 bis 2018 vorgeworfen.