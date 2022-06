Untersuchung eingeleitet: Misshandlungsvorwürfe von Ex-Schülern gegen Zürcher Tanzakademie

So seien unter anderem mit extremen Gewichtsvorgaben und Bodyshaming bei den Kindern und Jugendlichen Essstörungen provoziert worden. Teilweise sei sogar körperliche Gewalt angewendet worden. Die Folge: Betroffene sollen an Depressionen, Angstzuständen und Essstörungen gelitten sowie Suizidgedanken gehegt haben.

Untersuchung eingeleitet

Die Tanzakademie Zürich ist mit ihrer Ballettausbildung im Campus der Zürcher Hochschule der Künste untergebracht (ZHdK). Wie Marijke Hoogenboom, Departementsleiterin Darstellende Künste und Film an der ZHdK, gegenüber der Wochenzeitung sagt, seien ihr «Vorkommnisse bekannt, bei denen sich Dozierende gegenüber Schülern und Schülerinnen in Wortwahl, Ton oder Unterrichtspraxis unangemessen verhalten haben». Deshalb habe man «Massnahmen, Regularien und transparente Prozesse zur Qualitätssicherung» eingeführt.

Laut Thomas Maier, Rektor an der ZHdK, wurde in der Zwischenzeit eine Administrativuntersuchung eingeleitet. Bis zu deren Abschluss Ende des Jahres will die Hochschule keine detaillierte Stellung zu den Vorwürfen beziehen. 20 Minuten hat um eine Stellungnahme gebeten. Diese steht noch aus.