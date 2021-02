«Perseverance» : Mission bald completed – die Landung des Nasa-Rovers im Livestream

Heute landet der Rover «Perseverance» auf dem Roten Planeten. Wird alles klappen? Hier gibt es die Mars-Mission zum Mitverfolgen.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit «Perseverance» den ultraleichten Hubschrauber «Ingenuity» auf den Roten Planeten bringen. Dort soll «Ingenuity» durch die Mars-Atmosphäre fliegen. Dies ist eine besondere Herausforderung, weil die Mars-Atmosphäre nur ein Prozent der Dichte der Erdatmosphäre hat.

Und überhaupt dürften die Nerven in der Kommandozentrale angespannt sein, wenn es um die «sieben Minuten des Schreckens» geht. So bezeichnet die Nasa den Augenblick vom Eintritt in die Mars-Atmosphäre bis zu Landung. Die «Perseverance» rast mit einer Geschwindigkeit von 19'000 km/h auf die Oberfläche des Roten Planeten zu. Das Ereignis wird ab 20.15 Uhr live gestreamt. Die Landung soll um etwa 21.55 Uhr erfolgen.