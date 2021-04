Daniel Koch, ehemaliger Corona-Delegierter des BAG, wirbt in einem Video für die angekündigten Selbsttests.

Fünf Tests sind laut Koch in einem Monat schnell aufgebraucht.

«Mister Corona» Daniel Koch ermuntert in einem Video, sich mehr davon zu holen.

Fünf Selbsttests bieten Apotheken ab Mittwoch pro Person und Monat an.

Über Ostern meldete sich «Mister Corona» Daniel Koch mit «endlich wieder mal guten Nachrichten». Dabei ging es um die Selbsttests , für die er in einem Video auf Social Media warb.

Ab Mittwoch kann jede Person pro Monat in der Apotheke fünf Stück davon gratis beziehen. «Aber wenn ihr mehr braucht, kauft welche», sagte Koch. Er hoffe, dass es die Tests dann in den Apotheken, Drogerien oder in sonstigen Geschäften zu kaufen gebe.