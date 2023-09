Heirat: Mister Corona Daniel Koch hat eine neue Frau an seiner Seite

In einem Interview sagt er, dass er sich nicht nur wegen der Liebe stark für die Ukraine einsetzt.

Nach seiner Pensionierung hat der 68-jährige Daniel Koch, der zu Beginn der Pandemie als «Mr. Corona» in der Schweiz nationale Bekanntheit erlangte, die grosse Liebe gefunden. In einem Interview mit den Zeitungen von CH Media (Bezahlartikel) verrät er, dass er kürzlich geheiratet hat. Seine Frau stammt aus der Ukraine und die beiden haben sich in der Schweiz kennen gelernt, als sie aufgrund des Krieges Zuflucht suchte.