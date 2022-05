Kanton St. Gallen : Mit 1,4 Promille intus in Stange gefahren

Am Sonntagabend ist das Auto einer 59-Jährigen an der Bahnhofstrasse in Widnau SG gegen eine Metallstange geprallt. Die Frau war angetrunken unterwegs.

1 / 3 Am Sonntagabend kam es in Widnau zu einem Selbstunfall. Eine Atemalkoholmessung zeigte einen Wert von 0,68 mg/l, was ungefähr 1,4 Promille entspricht. Kantonspolizei St. Gallen Am Sonntag, um 18.55 Uhr, kam es zu einem weiteren Selbstunfall, diesmal in Oberriet SG. Die Autolenkerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kantonspolizei St. Gallen Zu einem weiteren Unfall in fahrunfähigem Zustand kam es in Lütisburg SG. Das Auto des 30-jährigen Lenkers landete auf dem Dach. Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts Am Sonntagabend kam es zu mehreren Selbstunfällen im Kanton St. Gallen.

Die Autolenker wurden als fahrunfähig eingestuft.

In allen Fällen wurde der Fahrausweis abgenommen.

Eine 59-jährige Frau fuhr am Sonntag, um 19.50 Uhr, mit ihrem Auto auf der Bahnhofstrasse von Widnau SG in Richtung Heerbrugg SG. Ihr Auto touchierte auf der Höhe eines Hotels eine Metallstange am linken Fahrbahnrand. Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen stellte fest, dass die Frau in alkoholisiertem Zustand unterwegs war.

Eine Atemalkoholmessung zeigte einen Wert von 0,68 mg/l, was ungefähr 1,4 Promille entspricht. Sie musste ihren Fahrausweis auf der Stelle abgeben. Der entstandene Schaden beträgt rund 3200 Franken.

Auto fährt durch Maschendrahtzaun

Ein weiterer Unfall in fahrunfähigem Zustand ereignete sich ebenfalls am Sonntagabend, und zwar in Oberriet SG. Eine 41-jährige Frau geriet mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn, überquerte diese und fuhr über einen Kiesplatz. Anschliessend fuhr sie durch einen Maschendrahtzaun und eine Wellblechabgrenzung in die angrenzende Wiese und gelangte dann schliesslich zurück auf die Strasse.

Die 41-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei St. Gallen konnte die Fahrerin kurze Zeit später ausfindig machen und stufte sie als fahrunfähig ein. Ihr wurde der Fahrausweis abgenommen und eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Schaden beläuft sich auf rund 9000 Franken.

Auto landet auf dem Dach

Am Sonntagabend, um 22.25 Uhr, kam es zu einem weiteren Selbstunfall in Lütisburg SG. Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Wilerstrasse in Richtung Wattwil und geriet in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto wurde vom Fahrer zurück auf die Fahrbahn gelenkt und geriet anschliessend über die Gegenfahrbahn an den linken Fahrbahnrand. Dort fuhr der Mann mit seinem Auto die Böschung hinauf, wurde von einem grossen Stein, einem sogenannten Findling, abgewiesen und auf das Dach gedreht. Das Auto rutschte zurück auf die Gegenfahrbahn und kam auf der Strasse zum Stillstand.

Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Er konnte das Auto selbstständig verlassen. Vor Ort wurde ihm der Fahrausweis abgenommen und er wurde als fahrunfähig eingestuft. Es entstand Schaden von rund tausend Franken.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen