Wettingen AG: Mit 1,5 Promille im Blut kracht 17-jähriger Lernfahrer in Baum

Am Mittwoch kurz nach Mitternacht verursachte ein 17-jähriger Autofahrer alkoholisiert einen Selbstunfall. Der Fahrer war auf der Winkelriedstrasse in Richtung Wettingen unterwegs, als er links in die Etzelstrasse abbiegen wollte. Dabei geriet das Auto von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum. Der 17-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand jedoch erheblicher Sachschaden.