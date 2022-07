Füllinsdorf BL: Mit 108 km/h innerorts – Polizei zieht Suff-Raser aus dem Verkehr

Der Mann wurde am Freitagabend auf der Rheinstrasse in Füllinsdorf BL geblitzt.

Am Freitag wurde gegen 22 Uhr auf der Rheinstrasse in Füllinsdorf BL ein viel zu schneller Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Dies teilte die Baselbieter Polizei am Mittwoch mit. Die Messung ergab nach Abzug der Toleranz eine Übertretung der Geschwindigkeit von 54 Kilometern pro Stunde. Somit fuhr der 48-Jährige auf diesem Streckenabschnitt 108 anstatt der erlaubten 50 km/h. Ein anschliessender Atemalkoholtest ergab, dass er 1,42 Promille Alkohol im Blut hatte.