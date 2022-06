Tätigkeitsverbot missachtet: Mit 11-Jähriger ins Hallenbad – Mann (65) verurteilt

An Heiligabend machte der heute 65-Jährige mit der Elfjährigen und einem weiteren Kind einen Ausflug in eine Spielhalle, damit die Eltern in dieser Zeit das Weihnachtsfest vorbereiten konnten, wie es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft heisst. Weiter holte er das Mädchen im Februar für einen Ausflug in einen Indoorspielplatz und im März in eine Kinderspielhalle ab. Zudem verbrachte der Mann Ende März ein ganzes Wochenende mit dem Mädchen, inklusive Hallenbadbesuch.