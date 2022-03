12-3-30-Workout: Mit dieser Formel kannst du einfach abnehmen

Ein Workout geht viral

So einfach baut sich das Workout auf

Die Zahlen des 12-3-30-Workouts stehen für drei verschiedene Variablen, die das Training definieren. Die 12 steht für die Steigung des Laufbands, die auf zwölf Prozent eingestellt wird. 3 steht für die Geschwindigkeit - drei Meilen pro Stunde (4,8 km/h), also ein recht gemütliches Gehtempo. 30 steht für die Zeit: Der Spaziergang auf dem Laufband dauert eine halbe Stunde. Klingt gemütlich, oder? Dank der Steigung ist es aber dennoch ein schweisstreibendes Workout, das die Fettverbrennung ankickt . Giraldo selbst stellt sich meistens fünfmal pro Woche aufs Laufband. Anfängerinnen und Anfänger sollten sich aber langsam steigern.

«Ich hatte früher null Lust auf Sport und Angst vor dem Gym», sagt Giraldo in ihrem Video. «Jetzt freue ich mich jeweils auf das Training und fühle mich danach einfach so gut.» Wenn sie ihre Periode hat, trainiert sie ebenfalls mit ihrer Methode: «Das hätte ich früher nie für möglich gehalten – aber was ich kann, könnt ihr auch!»