Zu Geschlechtsumwandlung gedrängt: Kayla verklagt Ärzte.

In einem Gespräch mit Chloe Cole – einer Aktivistin, die sich gegen geschlechtsangleichende Behandlungen für Minderjährige ausspricht – teilt sie ihr Schicksal.

Center for American Liberty

Ein Experte erklärt: So etwas wäre in der Schweiz nicht möglich.

Das ist passiert

Im Alter von elf Jahren dachte Kayla Lovdahl, sie sei transgender . Da ihre Eltern nicht wussten, wie sie sie am besten unterstützen sollten, suchte Kayla medizinische Hilfe: Mit zwölf Jahren erhielt sie daraufhin ein erstes Mal Pubertätsblocker und Testosteron, mit 13 Jahren rieten ihr Ärzte der Kaiser Foundation Hospitals in Kalifornien zu einer beidseitigen Mastektomie , sprich zu einem chirurgischen Eingriff, bei dem beide Brüste entfernt werden. Nun verklagt die heute 18-jährige Kayla die zuständigen Ärzte, weil sie sie angeblich zu dem Eingriff gedrängt hätten, wie «Daily Mail» berichtet. Eine angemessene psychologische Betreuung habe sie nie bekommen.

20 Minuten hat den Psychiater David Garcia Nuñez um eine Einschätzung gebeten. Im Interview erklärt er, weshalb so ein Vorfall in der Schweiz nicht möglich wäre. Das Interview findest du unter diesem Link .

Darum bereut sie den Eingriff

Als diese vorüber war, begab sie sich in eine psychotherapeutische Behandlung, um ihre Gesundheit zu verbessern. «Diese Behandlung hätte Kayla von Anfang an erhalten sollen», heisst es in der Anklageschrift.