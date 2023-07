Raserdelikte: Mit 151 km/h über den Simplon – Italiener rasen im Wallis

Drei italienische Lenker wurden verzeigt. Zwei Motorradfahrer rasten mit bis zu 151km/h über den Simplon in Richtung Italien. Ein Autolenker fuhr mit 107 km/h in einer 50er-Zone.

Ganzjährig führt die Kantonspolizei Wallis Kontrollen im Bereich des Strassenverkehrs durch. Im Zuge dieser Kontrollen gingen im Monat Juli der Polizei gleich mehrere Raser ins Netz , schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung. Zwei Motorradfahrer und ein Automobilist rasten mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durchs Wallis.

Über den Simplon mit 151 km/h

Die ersten beiden Vorfälle ereigneten sich am 9. Juli 2023, kurz nach 14.20 Uhr. Zwei Motorradfahrer fuhren auf der Simplonpassstrasse in Richtung Italien und wurden mit Geschwindigkeiten von 144 bzw. 151 km/h gemessen. Im betreffenden Streckenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die Fahrer sind 49 und 43 Jahre alt und haben die italienische Staatsangehörigkeit und ihren Wohnsitz in Italien. Beiden wurde ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt, und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mussten sie ausserdem eine Bussenkaution hinterlegen, wie die Kapo Wallis schreibt.