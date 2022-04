Jungpolitiker zum Stimmrechtsalter 16: «Mit 16 ist man voll urteilsfähig» – «Minderjährige sind nicht reif genug»

Das Stimm- und Wahlrechtsalter soll in Zürich auf Kantons- und Gemeindeebene von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden.

Ein Mitte-Links-Bündnis fordert die Einführung des Stimm- und Wahlrechts ab 16 Jahren. Am 15. Mai kommt die Vorlage an die Urne. Amélie Galladé, Co-Präsidentin des Jugendparlaments des Kantons Zürich, und Gian Staub­li von der Jungen SVP (beide 17) äussern sich zur parlamentarischen Initiative.

Stimmrechtsalter 16: Ja oder Nein?

Amélie: Aus meiner Sicht macht das Stimmrechtsalter 16 Sinn, da man mit 16 gemäss unserer Gesetze voll urteilsfähig ist, die politische Bildung in der Schule abgeschlossen hat und bereits in vielen Bereichen über einen Grossteil der Rechte und Pflichten verfügt, zum Beispiel die Entscheidung über medizinische Eingriffe. Zudem betreffen junge Menschen die heute getroffenen Entscheide am längsten.